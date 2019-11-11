2019-11-11T14:56:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Сломал ребро и палец, душил, грозил убить

Мужчину, который избил жену и выгнал четырехлетнего сына ночью из дома, будут судить, а сотрудников милиции и образования, которые сняли семью с учета СОП, наказали
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчину, который избил жену и выгнал ребенка из дома, пойдет под суд, а сотрудников милиции и образования, которые сняли семью с учета СОП, наказали.Мужчину, который избил жену и выгнал ребенка из дома, пойдет под суд, а сотрудников милиции и образования, которые сняли семью с учета СОП, наказали.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Прокуратура Витебска направила в суд дело 31-летнего мужчины, который избил жену и четырехлетнего ребенка и выгнал мальчика ночью из дома. Напомним, это произошло 11 августа. Пьяный мужчина избил женщину, с которой жил в незарегистрированных, но фактически супружеских отношениях. Он сломал ей палец и ребро, хватал за шею, угрожал убить. Женщина сбежала из дома. Тогда мужчина принялся за четырехлетнего сына. Он бил мальчика (нанес не менее четырех ударов, выяснило следствие), а потом выгнал его раздетым из квартиры. Малыш провел ночь, забравшись в соседскую детскую коляску.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина систематически избивал жену с ноября 2018 по август 2019 года, рассказали в Витебской городской прокуратуре. В милицию женщина не жаловалась - боялась, что у нее заберут сына. Семью уже ставили на учет как находящуюся в социально опасном положении, но потом сняли.

- Прокурор города Витебска внес представления начальникам ОВД и отдела по образованию администрации Первомайского района ввиду ненадлежащей работы сотрудников по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Виновных привлекли к ответственности, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина обвиняется в истязании, причинении телесных повреждений, угрозе убийством, оставлении ребенка в опасности. Он находится под стражей.

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