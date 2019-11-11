2019-11-11T15:08:51+03:00
Общество
КП Беларусь

На 8 градусов выше нормы: в Беларуси на этой неделе до +17!

Самым теплым днем будет среда
Ирина ВЕТРОВА
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Осень в этом году на удивление теплая!Осень в этом году на удивление теплая!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Пусть теплые пуховики еще повисят в шкафах - зима не торопится! На этой неделе в Беларуси ожидается до +17 градусов, сообщает belta.by.

Синоптики Белгидромета обещают на этой неделе теплую погоду с температурой на 4 - 8 градусов выше климатической нормы. Лишь в ночь на вторник ожидается небольшое похолодание - температура воздуха будет от -1 до +4 градусов, при прояснениях - до 2 - 4 градусов мороза. Днем ожидается +6...+12.

Самой теплой на этой неделе обещает стать среда. Днем будет +9...+15, а по югу воздух прогреется до +17! В отдельных районах по западу возможны кратковременные дожди.

В четверг, 14 ноября, синоптики обещают +6...+13 днем, местами - до +15.

В пятницу возможны кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем +5...+12, в юго-западных районах - до +14. Примерно такая же погода будет и на выходных.

Напомним, нынешняя на удивление теплая осень заметно повлияла на поведение животных: например, летучие мыши из-за высоких температур не могли нормально заснуть, при этом их единственный корм - насекомые - уже почти исчез. А вот ежи, барсуки и медведи как раз еще успевают нагулять жирку перед зимой.

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