Белорусские предприятия в октябре продали валюты на 2,1 миллиарда долларов

В этом году предприятия стали основным продавцом валюты на внутреннем рынке. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Согласно статистике Национального банка по итогам октября текущего года валовое предложение валюты со стороны предприятий и организаций страны составило 2,103 миллиарда долларов. При этом в течение второго месяца осени юридические лица купили 1,904 миллиарда долларов. Таким образом, объем чистой продажи валюты юридическими лицами в октябре составил около199 миллиона долларов.

Население страны чаще сдает валюту в обменники, чем покупает ее. В октябре физические лица продали банкам 107,5 миллиона долларов наличной валюты, купили – 57,6 миллиона. Получается, что чистая продажа валюты населением в октябре – почти 50 миллионов долларов.

Всего же за 10 месяцев 2019 года белорусы продали банкам 1,273 миллиарда долларов, купили – 634,3 миллиона. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года эти показатели составляли 1,607 миллиарда долларов и 480,3 миллиона долларов соответственно.