2019-11-12T09:01:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусские предприятия в октябре продали валюты на 2,1 миллиарда долларов

Это рекордное значение за последние 70 месяцев
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В этом году предприятия стали основным продавцом валюты на внутреннем рынке.В этом году предприятия стали основным продавцом валюты на внутреннем рынке.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Согласно статистике Национального банка по итогам октября текущего года валовое предложение валюты со стороны предприятий и организаций страны составило 2,103 миллиарда долларов. При этом в течение второго месяца осени юридические лица купили 1,904 миллиарда долларов. Таким образом, объем чистой продажи валюты юридическими лицами в октябре составил около199 миллиона долларов.

Население страны чаще сдает валюту в обменники, чем покупает ее. В октябре физические лица продали банкам 107,5 миллиона долларов наличной валюты, купили – 57,6 миллиона. Получается, что чистая продажа валюты населением в октябре – почти 50 миллионов долларов.

Всего же за 10 месяцев 2019 года белорусы продали банкам 1,273 миллиарда долларов, купили – 634,3 миллиона. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года эти показатели составляли 1,607 миллиарда долларов и 480,3 миллиона долларов соответственно.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
4000 пассажирских автобусов, в каждом - по 40-50 человек
Глава МИД Беларуси Владимир Макей завел Instagram. В соцсети его уже поприветствовал Филипп Киркоров
В Минске частично закрывают движение на улице Жуковского
По факту исчезновения в Гродно отца и его пятилетнего сына возбудили уголовное дело
В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах
Лукашенко взял младшего сына Николая и в Австрию
Опубликован рейтинг белорусских городов. Угадайте, кто в лидерах по качеству жизни - это не Минск!
В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека
После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь
СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру
В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие
Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе