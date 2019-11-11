2019-11-11T16:51:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске студенты частного вуза вышли на забастовку

Министерство образования не продлило аккредитацию по пяти специальностям
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Студенты обеспокоены тем, что не смогут получить дипломы государственного образца. Фото с сайта adukar.by.Студенты обеспокоены тем, что не смогут получить дипломы государственного образца. Фото с сайта adukar.by.
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 ноября, в Минском инновационном университете (МИУ) около 200 студентов вышли на забастовку.

Как сообщает БелаПАН, они протестовали против непродления Министерством образования аккредитации по пяти специальностям, на которых учится большинство студентов: «программное обеспечение информационных технологий», «экономика и управление на предприятии», «правоведение», «транспортная логистика», «психология». Решение об этом было принято 5 ноября.

- На этих специальностях учится 1600 студентов. Теперь они не аккредитованы, и если нашу апелляцию не удовлетворят, то университет не сможет нам выдать дипломы государственного образца, - рассказал один из инициаторов акции Федор Богданов.

По его словам, студентам обещают обеспечить перевод в другие вузы, но придется сдавать большую академическую разницу.

По мнению преподавателей вуза, решение было принято по формальным основаниям. Сообщается, что сейчас готовится апелляция на это решение Министерства образования. Ее планируют подать 12 ноября.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека
После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь
СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру
В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие
Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе
Цены в октябре поднялись на 0,5%
На 8 градусов выше нормы: в Беларуси на этой неделе до +17!
Сломал ребро и палец, душил, грозил убить
Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки
В Брестском районе кто-то каждый месяц делает странные закладки из сырого мяса и монет
Прикидывались покупателями, предлагали предоплату и обнуляли счета
Названа десятка самых пьющих стран мира. Есть ли в списке Беларусь?
В Брестской и Гродненской областях заработал единый безвиз
Александр Лукашенко отправился в Австрию с официальным визитом
Хоккеисты сборных Беларуси и России устроили массовую драку
Белоруска получила корону вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»
В понедельник в Минске появится новая остановка
«Последнее предупреждение». В Беларуси осталось 9 предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей
Льготы на жилье и медобслуживание: как мотивируют парней идти в армию
В Гомеле пьяный водитель, у которого никогда не было прав, пытался скрыться от экипажа ГАИ. Не вышло
Погода на неделю с 11 ноября: ночь теплее дня, но все еще никакого минуса
В МЧС рассказали о последствиях «минирования» вокзалов и торговых центров
В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал
В Санкт-Петербурге из реки выловили профессора. В его сумке нашли женские руки и оружие