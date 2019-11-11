В Минске студенты частного вуза вышли на забастовку

Студенты обеспокоены тем, что не смогут получить дипломы государственного образца. Фото с сайта adukar.by.

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В понедельник, 11 ноября, в Минском инновационном университете (МИУ) около 200 студентов вышли на забастовку.

Как сообщает БелаПАН, они протестовали против непродления Министерством образования аккредитации по пяти специальностям, на которых учится большинство студентов: «программное обеспечение информационных технологий», «экономика и управление на предприятии», «правоведение», «транспортная логистика», «психология». Решение об этом было принято 5 ноября.

- На этих специальностях учится 1600 студентов. Теперь они не аккредитованы, и если нашу апелляцию не удовлетворят, то университет не сможет нам выдать дипломы государственного образца, - рассказал один из инициаторов акции Федор Богданов.

По его словам, студентам обещают обеспечить перевод в другие вузы, но придется сдавать большую академическую разницу.

По мнению преподавателей вуза, решение было принято по формальным основаниям. Сообщается, что сейчас готовится апелляция на это решение Министерства образования. Ее планируют подать 12 ноября.