2019-11-11T17:07:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Цены в октябре поднялись на 0,5%

Показатель инфляции остается неизменным второй месяц подряд
Виктор ПАЖИТОК
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Продовольственные товары октябре подорожали на 1%.Продовольственные товары октябре подорожали на 1%.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Национальный статистический комитет опубликовал свежую статистику. Относительно сентября текущего года индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 0,5%. В сравнении с декабрем прошлого года цены выросли на 3,9%. В октябре на 1% подорожали продовольственные товары, а цены на непродовольственные товары с сентября поднялись на 0,3%. Меньше всего за прошедший месяц подорожали услуги: всего на 0,1%, однако в сравнении с данными декабря 2018 года рост цен составил 5,8%. Уровень годовой инфляции в октябре составил 5,3%, этот же показатель фиксировался в сентябре.

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