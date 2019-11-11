Цены в октябре поднялись на 0,5%

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Национальный статистический комитет опубликовал свежую статистику. Относительно сентября текущего года индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 0,5%. В сравнении с декабрем прошлого года цены выросли на 3,9%. В октябре на 1% подорожали продовольственные товары, а цены на непродовольственные товары с сентября поднялись на 0,3%. Меньше всего за прошедший месяц подорожали услуги: всего на 0,1%, однако в сравнении с данными декабря 2018 года рост цен составил 5,8%. Уровень годовой инфляции в октябре составил 5,3%, этот же показатель фиксировался в сентябре.