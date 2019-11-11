Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе

Она сама засунула руку в его нору

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Все случилось в агрогородке Бездеж 1 ноября. 69-летняя женщина обнаружила в курятнике двух задушенных кур. Затем она увидела нору и сунула туда руку, а зверь укусил ее за палец, сообщает belta.by.

Женщина сразу обратилась к врачам, и ей назначили курс прививок от бешенства. А вскоре хорек попался в капкан, который установил муж сельчанки. Когда животное отправили на исследование в ветеринарную лабораторию, у него подтвердили наличие вируса бешенства.

Сейчас на подворье наложен карантин, проведены дезинфекционные работы.

Кстати, это уже четвертый случай бешенства в Дрогичинском районе за пять лет. Раньше носителями вируса были две лисы и бездомный кот.