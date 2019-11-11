В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие

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ЧП произошло в одном из райцентром на Гродненщине в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба областного УМЧС.

О возгорании в Волковысске спасателям стало известно около 09.10 часов. Пожар случился на улице Рокоссовского, на территории исправительной колонии.

Пока к месту возгорания ехали спасатели силами очевидцев из пожара были спасены двое. У одного из мужчин обгорели лицо и руки, другой отправился продуктами горения. Спустя пару минут прибывшие эмчеэсовцы обнаружили в опасной зоне и третьего потерпевшего: мужчина лежал под столом, его вынесли на чистый воздух. Спасенных мужчин (Прим.: отбывающих наказание в колонии) доставили в местную райбольницу.

– Огонь повредил деревянные каркасы для изготовления корпусных кресел, закоптились стены и потолок. Спасателям удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить выход пламени на кровлю, защитить от огня здания рядом со сгоревшим цехом. На данный момент, причина пожара еще не установлена, предположительно это случилось из-за неосторожности при обращении с огнем, – пояснили в УМЧС.