Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру

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Серьезное ДТП произошло на территории Слонимщины в Гродненской областив минувшие выходные, проинформировали в пресс-службе ГАИ Гродно в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась 10 ноября поздно вечером. В конце выходных 22-летний таксист отправился на служебной иномарке со стороны райцентра в Зельву. Мужчина на такси проезжал по автотрассе "Р99". Рядом с деревней Чемеры таксист на «Renault» выехал на встречную полосу, где в тот же момент "шел" большегруз «Volvo», управляемый 58-летним дальнобойщиком-россиянином. Аварии водителям избежать не удалось: такси столкнулось с седельным тягачом с полуприцепом.

– В дорожно-транспортном происшествии травмирован водитель легковушки. У мужчины травма живота, сломана плечевая кость и ребра, а также – многочисленные ссадины. Таксист был доставлен в слонимскую райбольницу. Дальнобойщик не пострадал, – пояснили в информационной службе ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.