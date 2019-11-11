2019-11-11T18:54:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру

Водитель такси находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
На трассе столкнулись "Рено" и фура "Вольво". Фото: ГАИ Гродно.На трассе столкнулись "Рено" и фура "Вольво". Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло на территории Слонимщины в Гродненской областив минувшие выходные, проинформировали в пресс-службе ГАИ Гродно в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась 10 ноября поздно вечером. В конце выходных 22-летний таксист отправился на служебной иномарке со стороны райцентра в Зельву. Мужчина на такси проезжал по автотрассе "Р99". Рядом с деревней Чемеры таксист на «Renault» выехал на встречную полосу, где в тот же момент "шел" большегруз «Volvo», управляемый 58-летним дальнобойщиком-россиянином. Аварии водителям избежать не удалось: такси столкнулось с седельным тягачом с полуприцепом.

– В дорожно-транспортном происшествии травмирован водитель легковушки. У мужчины травма живота, сломана плечевая кость и ребра, а также – многочисленные ссадины. Таксист был доставлен в слонимскую райбольницу. Дальнобойщик не пострадал, – пояснили в информационной службе ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека
После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь
СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие
Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе
Цены в октябре поднялись на 0,5%
В Минске студенты частного вуза вышли на забастовку
На 8 градусов выше нормы: в Беларуси на этой неделе до +17!
Сломал ребро и палец, душил, грозил убить
Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки
В Брестском районе кто-то каждый месяц делает странные закладки из сырого мяса и монет
Прикидывались покупателями, предлагали предоплату и обнуляли счета
Названа десятка самых пьющих стран мира. Есть ли в списке Беларусь?
В Брестской и Гродненской областях заработал единый безвиз
Александр Лукашенко отправился в Австрию с официальным визитом
Хоккеисты сборных Беларуси и России устроили массовую драку
Белоруска получила корону вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»
В понедельник в Минске появится новая остановка
«Последнее предупреждение». В Беларуси осталось 9 предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей
Льготы на жилье и медобслуживание: как мотивируют парней идти в армию
В Гомеле пьяный водитель, у которого никогда не было прав, пытался скрыться от экипажа ГАИ. Не вышло
Погода на неделю с 11 ноября: ночь теплее дня, но все еще никакого минуса
В МЧС рассказали о последствиях «минирования» вокзалов и торговых центров
В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал
В Санкт-Петербурге из реки выловили профессора. В его сумке нашли женские руки и оружие