СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
Пресс-служба Следственного Комитета в официальном Telegram-аккаунте разместила информацию о ЧП на производстве в Бобруйске.
Несчастный случай произошел на одном из городских предприятий в понедельник, 11 ноября, около 11.00 часов. В сообщении фигурирует ремонтная мастерская, в помещении которой металлический стеллаж, груженый досками и обрезками пиломатериалов, обвалился прямо на работников. В этот момент в комнате находились три человека: все работники оказались под этой металлоконструкцией.
– Всем пострадавшим потребовалась госпитализация, полученные ими повреждения имеют различную степень тяжести, – добавили в пресс-службе СК.
Следователи осмотрели место происшествия. Тщательно исследуется состояние рухнувшей конструкции, выясняется был ли и каким именно способом стеллаж крепился к стене, не были ли перегружены полки. Также изымается нужная следствию документация и опрашиваются другие работники предприятия. Назначен ряд экспертиз.
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