2019-11-11T19:29:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж

Трое мужчин находятся в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Под рухнувшей конструкцией оказались все люди, которые были в тот момент в помещении. Фото: СК.Под рухнувшей конструкцией оказались все люди, которые были в тот момент в помещении. Фото: СК.
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Пресс-служба Следственного Комитета в официальном Telegram-аккаунте разместила информацию о ЧП на производстве в Бобруйске.

Несчастный случай произошел на одном из городских предприятий в понедельник, 11 ноября, около 11.00 часов. В сообщении фигурирует ремонтная мастерская, в помещении которой металлический стеллаж, груженый досками и обрезками пиломатериалов, обвалился прямо на работников. В этот момент в комнате находились три человека: все работники оказались под этой металлоконструкцией.

– Всем пострадавшим потребовалась госпитализация, полученные ими повреждения имеют различную степень тяжести, – добавили в пресс-службе СК.

Следователи осмотрели место происшествия. Тщательно исследуется состояние рухнувшей конструкции, выясняется был ли и каким именно способом стеллаж крепился к стене, не были ли перегружены полки. Также изымается нужная следствию документация и опрашиваются другие работники предприятия. Назначен ряд экспертиз.

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