После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь

А до этого они дружно толкали командный автобус [видео]

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«Комсомолка» ранее сообщала о жутких неудачах столичного хоккейного клуба «Динамо». «Зубры» встреча от встречи потерпели одиннадцать поражений. В связи с чем произошли кадровые перестановки. Но, конечно, для поднятия бойцовского духа одних административных решений недостаточно, нужно радикальные меры.

И, судя по соцсетям команды и их фанклуба, в команде «зубров» перешли к действиям.

Для начала 11 ноября команда провела то ли экстремальную тренировку, то ли некий… «ритуал». А как иначе назвать действо, продемонстрированное в понедельник и попавшее на видео. Динамовцы дружно толкали командный автобус, в котором на месте «рулевого» сидел гендиректор. Похоже, вытолкать команду из «проигрышного тупика» решили буквально. Видео на сайте клуба озаглавили: "Толкаем автобус, готовимся к матчу с "Торпедо".

Затем в интернете появился еще один примечательный кадр, который сообщество фанатов команды опубликовало на странице во ВКонтакте. Оказалось, что в этот же день форвард «Динамо» Райан Спунер побывал с коллегами по команде во Всехсвятской церкви в Минске. Похоже, хоккеисты всей командой посетили храм.

Кстати, по православному календарю 11 ноября отмечается день двух святых великомучеников Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни. В народе их считали покровителями отар, стад и пастухов. А этот день всегда рекомендуется проводить с семьей (Прим.: возможно, и со спортивной семьей) или близкими, чтобы оставаться дружными и удачливыми.