2019-11-11T21:07:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека

Всего же за последние дни на железной дороге произошло 6 несчастных случаев
Надежда БУТОВИЧ
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40-летний водитель хотел пересечь железнодорожные пути вне переезда, машину сбил грузовой поезд. Фото: МВД.40-летний водитель хотел пересечь железнодорожные пути вне переезда, машину сбил грузовой поезд. Фото: МВД.
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Сразу два смертельных происшествия случились на железнодорожной станции «Крыжовка», что в Минском районе, в минувшие выходные, проинформировали в пресс-службе МВД.

В четверг, 7 ноября, около полудня под электричку Минск – Молодечно в «Крыжовке» попал 81-летний минчанин. Пенсионер погиб на месте происшествия. А спустя всего пару дней, 9 ноября, там же, в «Крыжовке» была смертельно травмирована женщина.

До этих «мистических» смертей на одной станции череду происшествий на железной дороге 6 ноября открыл 25-летний житель Дзержинского района. Молодого человека, который шел по путям, примерно в 18.15 задел пассажирский состав «Брест – Минск». Парню потребовалась госпитализация.

Около часа ночи 7 ноября под товарняк угодила иномарка «Форд»: 40-летний борисовчанин переезжал пути вне переезда, и машина застряла в колее. К счастью, в ДТП обошлось без человеческих жертв. Спустя пару часов, но уже в Молодечно под маневровый тепловоз угодил 30-летний горожанин, мужчина лишился кисти.

А субботу, 9 ноября, кроме смертельного происшествия в Крыжовке, случилось еще ЧП на станции «Заречное»: около 12.00 под состав Минск – Орша угодил 76-летний мужчина. Пенсионер был доставлен в больницу.

Проводятся проверки.

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