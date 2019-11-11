2019-11-11T21:56:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Опубликован рейтинг белорусских городов. Угадайте, кто в лидерах по качеству жизни – это не Минск!

Но, вообще, по многим пунктам столица лидирует
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В лучшем по демографии Жлобине самое худшее качество жизни: причина и следствие?В лучшем по демографии Жлобине самое худшее качество жизни: причина и следствие?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Объединение «Центр новых идей» провело исследование, в котором с позиций качества жизни, экономики, власти и демографии сравнивались крупные белорусские города.

В рейтинге оценивались 23 города Беларуси (Прим.: столица, областные и райцентры) с населением, превышающим 50 тысяч жителей. Исследователям было интересно узнать, как отличаются города с позиций демографической и экономической устойчивости, вопросах качества жизни и туристической привлекательности, а также – прозрачности местной власти.

– Мы не стремимся пристыдить наихудшие города и похвалить самые лучшие. Задача Центра состоит в том, чтобы повысить заинтересованность общества проблемой регионов и укрепить экспертные дискуссии, – пояснили составители.

Подробно и наглядно изучить, «кто впереди планеты всей», вам будет удобно на сайте Центра. Мы же расскажем об итогах: тройках лидеров и аутсайдерах пунктов рейтинга.

А что в итогах исследования вас удивило?

Еще больше материалов по теме: «Беларусь туристическая: о чем не расскажут гиды»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко взял младшего сына Николая и в Австрию
В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека
После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь
СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру
В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие
Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе
Цены в октябре поднялись на 0,5%
В Минске студенты частного вуза вышли на забастовку
На 8 градусов выше нормы: в Беларуси на этой неделе до +17!
Сломал ребро и палец, душил, грозил убить
Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки
В Брестском районе кто-то каждый месяц делает странные закладки из сырого мяса и монет
Прикидывались покупателями, предлагали предоплату и обнуляли счета
Названа десятка самых пьющих стран мира. Есть ли в списке Беларусь?
В Брестской и Гродненской областях заработал единый безвиз
Александр Лукашенко отправился в Австрию с официальным визитом
Хоккеисты сборных Беларуси и России устроили массовую драку
Белоруска получила корону вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»
В понедельник в Минске появится новая остановка
«Последнее предупреждение». В Беларуси осталось 9 предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей
Льготы на жилье и медобслуживание: как мотивируют парней идти в армию
В Гомеле пьяный водитель, у которого никогда не было прав, пытался скрыться от экипажа ГАИ. Не вышло
Погода на неделю с 11 ноября: ночь теплее дня, но все еще никакого минуса
В МЧС рассказали о последствиях «минирования» вокзалов и торговых центров
В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал
В Санкт-Петербурге из реки выловили профессора. В его сумке нашли женские руки и оружие