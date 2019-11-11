Опубликован рейтинг белорусских городов. Угадайте, кто в лидерах по качеству жизни – это не Минск!
Объединение «Центр новых идей» провело исследование, в котором с позиций качества жизни, экономики, власти и демографии сравнивались крупные белорусские города.
В рейтинге оценивались 23 города Беларуси (Прим.: столица, областные и райцентры) с населением, превышающим 50 тысяч жителей. Исследователям было интересно узнать, как отличаются города с позиций демографической и экономической устойчивости, вопросах качества жизни и туристической привлекательности, а также – прозрачности местной власти.
– Мы не стремимся пристыдить наихудшие города и похвалить самые лучшие. Задача Центра состоит в том, чтобы повысить заинтересованность общества проблемой регионов и укрепить экспертные дискуссии, – пояснили составители.
Подробно и наглядно изучить, «кто впереди планеты всей», вам будет удобно на сайте Центра. Мы же расскажем об итогах: тройках лидеров и аутсайдерах пунктов рейтинга.
А что в итогах исследования вас удивило?
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