Лукашенко взял младшего сына Николая и в Австрию

Пару дней назад они вернулись из десятидневной поездки в Арабские Эмираты [фото]

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В субботу, 9 ноября, Александр Лукашенко вернулся из поездки в ОАЭ. Вместе с президентом на Ближний Восток летали его сыновья – старший Виктор и Младший Николай. А 11 ноября Александр Лукашенко впервые прилетел в Австрию с официальным визитом. Напомним, в этой стране он уже был два раза – но те визиты не носили официальный характер. Первый был в апреле 1996 года, где Лукашенко принял участие в международной конференции «10 лет с Чернобылем». Вторая поездка была в начале 2002 года и спустя восемь лет обернулась скандалом. В ту пору Лукашенко был под санкциями и не мог посещать страны ЕС. Выяснилось, что поездку в обход санкций организовал тогдашний председатель Олимпийского комитета Австрии и владелец сети казино Лео Вальнера. Спустя восемь лет эта поездка всплыла в австрийских СМИ, когда журналист влиятельного венского издания Die Presse обвинил Вальнера в открытии счета на оплату отдыха белорусского президента в размере 200 тысяч евро. Этим делом заинтересовалась прокуратура Зальцбурга. Предположили, что Лео Вальнер оплачивал отдых Лукашенко с секретного счета австрийского НОК в Raiffeisenbank - из так называемой черной кассы. Вальнер говорил, что действовал в интересах австрийской экономики. В 2012 году был суд, но Вальнер проходил по делу как свидетель и избежал ответственности.

В этот раз у трапа самолета президента Беларуси встретили министр цифровизации и экономической политики Австрии Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вергеттер.

Александру Лукашенко принимающая сторона подала к трапу новенькую рейстайлинговую BMW 7-ой серии в версии Long – это самая представительская и самая новая машина, которая выпускается баварским концерном. Минимальная цена такого автомобиля – от 100 до 250 тысяч долларов. Кортеж сопровождал эскорт из мотоциклистов.

Александру Лукашенко принимающая сторона подала к трапу новенькую рейстайлинговую BMW 7-ой серии в версии Long – это самая представительская и самая новая машина, которая выпускается баварским концерном. Кадр БелТА.

Из аэропорта Лукашенко направился к памятнику советским воинам-освободителям, где возложил венок. Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, был установлен в центре Вены летом 1945 года.

Из аэропорта Лукашенко направился к памятнику советским воинам-освободителям, где возложил венок. Фото: БелТА.

Среди присутствующих мы заметили министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого, председателя Академии наук Беларуси Владимира Гусакова и других чиновников. А еще - младшего сына Николая, которого Александр Лукашенко тоже взял в поездку.

Среди присутствующих мы заметили министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого, председателя Академии наук Беларуси Владимира Гусакова и других чиновников. Кадр БелТА.

Среди присутствующих мы заметили младшего сына Николая, которого Александр Лукашенко тоже взял в поездку. Кадр БелТА.

Официальные мероприятия пройдут 12 ноября: Александр Лукашенко встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом и председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой, а также выступит на Белорусско-австрийском экономическом форуме. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с уже бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем, с которым недавно виделся в Минске