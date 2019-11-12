2019-11-12T11:20:00+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске частично закрывают движение на улице Жуковского

До конца года изменяются схемы движения некоторых автобусов
Виктор ПАЖИТОК
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В Минске с 16 ноября частично закрывают движение по улице Жуковского.В Минске с 16 ноября частично закрывают движение по улице Жуковского.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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С 16 ноября по (ориентировочно) 26 декабря на участке от улицы Могилевской до Воронянского закрывают движение по улице Жуковского. Причина - демонтаж тоннелепроходческого комплекса, который использовался при строительстве 3-й линии столичной подземки. Изменяются на этот период маршруты движения городских автобусов. Так, автобус №65 на участке от улицы Толстого до Аэродромной пойдет по улицам Могилевской и Володько, сообщает www.belta.by. Автобусы 24-го маршрута от Мясникова до остановки «Воронянского» в прямом и обратном направлениях пойдут по улицам Московской, Чкалова, Воронянского. Кроме того, автобусы №4Д на участке от улицы Володько пойдут по улицам Воронянского, Чкалова, Московской и Толстого.

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