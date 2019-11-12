В Минске частично закрывают движение на улице Жуковского

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С 16 ноября по (ориентировочно) 26 декабря на участке от улицы Могилевской до Воронянского закрывают движение по улице Жуковского. Причина - демонтаж тоннелепроходческого комплекса, который использовался при строительстве 3-й линии столичной подземки. Изменяются на этот период маршруты движения городских автобусов. Так, автобус №65 на участке от улицы Толстого до Аэродромной пойдет по улицам Могилевской и Володько, сообщает www.belta.by. Автобусы 24-го маршрута от Мясникова до остановки «Воронянского» в прямом и обратном направлениях пойдут по улицам Московской, Чкалова, Воронянского. Кроме того, автобусы №4Д на участке от улицы Володько пойдут по улицам Воронянского, Чкалова, Московской и Толстого.