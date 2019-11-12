2019-11-12T11:21:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах

Парламентская кампания вышла на финишную прямую
Виктор ПАЖИТОК
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В 10 утра избирательные участки начинают свою работу.В 10 утра избирательные участки начинают свою работу.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сегодня в 10 утра избирательные участки откроют свои двери. Всего на территории Беларуси и за ее пределами образован 5831 избирательный участок. Граждане страны в течение пяти дней смогут досрочно отдать свой голос за понравившегося кандидата. При этом объяснять причину досрочного голосования не требуется, как не нужно и официальное подтверждение невозможности прийти на избирательный участок в основной день голосования, воскресенье, 17 ноября.

По данным ЦИК, число имеющих право голоса избирателей, находящихся в Беларуси и за ее пределами, составляет около 6,9 миллиона человек. Как показывает практика, около 30% из них участвуют в голосовании досрочно.

График работы избирательных участков на ближайшие пять дней: с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

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