По факту исчезновения в Гродно отца и его пятилетнего сына возбудили уголовное дело

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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух жителей Гродно: 44-летнего Витольда Якимчика и его 5-летнего сына Михаэля. Как пишет belta.by, мать мальчика обратилась с заявлением в милицию еще 28 октября. По ее словам, в этот день около 11.30 утра ее бывший супруг и отец ребенка забрал мальчика из детского сада. Поисковые действия, незамедлительно начатые правоохранительными органами, результата пока не дали. УСК по Гродненской области просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении отца и сына Якимчиков, сообщить об этом по круглосуточному телефону 8 0152 72-40-40 или 102. В настоящее время поисковые и следственные действия продолжаются.