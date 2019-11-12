Глава МИД Беларуси Владимир Макей завел Instagram. В соцсети его уже поприветствовал Филипп Киркоров

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- Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим, - написал Владимир Макей под своей первой размещенной публикацией. На нее сразу же отреагировал друг Владимира Макея и его супруги Веры Поляковой Филипп Киркоров.

- Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME! - написал певец. Напомним, не так давно Киркоров специально приезжал в Минск, чтобы поздравить супругу Владимира Макея актрису Веру Полякову с днем рождения. Оказалось, что глава МИД Беларуси уже на протяжении 20 лет дружит с Киркоровым. Певец со своими детьми вышел на сцену КЗ «Минск» и пропел для жены друга «С днем рождения!».