«4000 пассажирских автобусов по 40 - 50 человек». Через границу в праздники проехало на 40% человек больше

Изменить размер текста: A A

Больше 4000 пассажирских автобусов оформили белорусские таможенники за большие ноябрьские выходные, в каждом из них в среднем следовало по 40 - 50 человек. Как сообщает gtk.gov.by, пассажиропоток в период длинных выходных увеличился на 40%. Самое большое количество путешественников зафиксировано на белорусско-украинской и белорусско-польской границах. В пункте пропуска Брест в пиковые нагрузки 10 ноября таможенники оформили 220 пассажирских автобусов, в Новой Гуте - 150.

Также значительно увеличился поток легковых автомобилей. За пять дней прошлой недели их количество составило около 88 тысяч. Для сравнения: за аналогичный период предыдущей недели таможенники оформили 73 тысячи легковых автомобилей.