Выборы начались: белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы

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В Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей. В этой связи личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переводится на усиленный вариант несения службы. Как сообщил сегодня начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, во время подготовки к выборам сотрудники милиции обследовали все избирательные участки на предмет их соответствия мерам общественной безопасности и технической укрепленности, пишет belta.by.