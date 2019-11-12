2019-11-12T12:46:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Выборы начались: белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы

Решение министра внутренних дел Юрия Караева действует с 11 по 18 ноября
Виктор ПАЖИТОК
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Усиленный вариант службы действует до 18 ноября.Усиленный вариант службы действует до 18 ноября.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей. В этой связи личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переводится на усиленный вариант несения службы. Как сообщил сегодня начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, во время подготовки к выборам сотрудники милиции обследовали все избирательные участки на предмет их соответствия мерам общественной безопасности и технической укрепленности, пишет belta.by.

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