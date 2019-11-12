2019-11-12T13:28:53+03:00
Минск
КП Беларусь

В столичной Малиновке мужчина распылил в лицо женщинам слезоточивый газ и украл мобильный телефон

Злоумышленника задержали по горячим следам
Виктор ПАЖИТОК
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Задержанный 42-летний мужчина ранее был судим за убийство.Задержанный 42-летний мужчина ранее был судим за убийство.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, обратившаяся на горячую линию 102 женщина рассказала о произошедшем с ней инциденте. К ней подошел неизвестный мужчина, поинтересовался, который час, после чего распылил ей в лицо газовый баллончик и скрылся. Сотрудники Московского РУВД столицы выехали на место происшествия. Выяснилось, что по пути своего следования злоумышленник встретил еще двух женщин. Из рук одной он выхватил мобильный телефон, в лицо другой также распылил слезоточивый газ. Правоохранители по горячим следам задержали фигуранта, при нем оказался принадлежавший потерпевшей мобильный телефон.

Задержанный - неработающий 42-летний житель Минска, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был судим за убийство.

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