2019-11-12T15:20:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Взрывы в военной части в Гродно: что происходит?

По данным Минобороны, это пожар в парке боевых машин [фото, видео]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Взрывы в военной части в Гродно: что происходит? Фото очевидца, телеграм-канал Абаронка_BY.Взрывы в военной части в Гродно: что происходит? Фото очевидца, телеграм-канал Абаронка_BY.
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- Около 11 утра по Гродно начала распространяться информация о ЧП на территории парка боевых машин в механизированной бригаде. Местные жители сообщают о взрывах, а также большом количестве автомобилей гродненских спасателей в районе военной части, передает Телеграм-канал Абаронка_BY.

Сообщалось, что все происходит в военной части №05533, которая расположена в гродненском микрорайоне Фолюш.

А вот официальное сообщение из Министерства обороны:

- На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно был ликвидирован пожар. В тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В Гродно пожар в В-Ч 05533 Фолюш.Источник: newgrodno.by

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