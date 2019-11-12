МВД: стартовавшее сегодня досрочное голосование проходит в спокойном режиме

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Как сообщил сегодня начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, с точки зрения правопорядка избирательная кампания проходит в спокойном режиме, передает belta.by. Вместе с тем уже зафиксированы факты отдельных незначительных правонарушений, мелкие хулиганства. Эти единичные случаи пресекались сотрудниками милиции, которые оперативно реагировали на звонки членов инициативных групп.