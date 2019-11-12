Планы Минсельхозпрода: производство молока к 2025 году превысит 9 миллионов тонн

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Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло озвучил актуальную статистику и планы развития молочной отрасли. Объемы производства молока из года в год возрастают. Если в 2013 году было произведено 6,6 миллиона тонн, то в 2018 году - 7,3 миллиона тонн. Это 775 килограммов молока на душу населения. Планируется, что к 2025 году белорусская молочка будет давать более 9 миллионов тонн молока в год. Сегодня более 50% отечественной сельскохозяйственной продукции производится именно в секторе молочного скотоводства. В 2018 году экспорт белорусской молочки превысил 2 миллиарда долларов, за восемь месяцев текущего года объем экспортных поставок составил 1,5 миллиарда долларов. Если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, то прирост - 14%.