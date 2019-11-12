2019-11-12T14:53:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Планы Минсельхозпрода: производство молока к 2025 году превысит 9 миллионов тонн

За период январь - август экспорт отечественной молочной продукции превысил 1,5 миллиарда долларов
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В 2018 году в Беларуси произвели 7,3 миллиона тонн молока.В 2018 году в Беларуси произвели 7,3 миллиона тонн молока.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло озвучил актуальную статистику и планы развития молочной отрасли. Объемы производства молока из года в год возрастают. Если в 2013 году было произведено 6,6 миллиона тонн, то в 2018 году - 7,3 миллиона тонн. Это 775 килограммов молока на душу населения. Планируется, что к 2025 году белорусская молочка будет давать более 9 миллионов тонн молока в год. Сегодня более 50% отечественной сельскохозяйственной продукции производится именно в секторе молочного скотоводства. В 2018 году экспорт белорусской молочки превысил 2 миллиарда долларов, за восемь месяцев текущего года объем экспортных поставок составил 1,5 миллиарда долларов. Если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, то прирост - 14%.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэр Минска: Я не сторонник повышения тарифов на городской транспорт. Надо более эффективно работать
Лукашенко о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, какой вакциной привился
Лукашенко о свободе слова: Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет?
Четыре станции новой линии метро откроются в Минске в 2020 году. Готовность трех уже 85-95%
Александр Лукашенко о смертной казни: Вы американцам и китайцам тоже этот вопрос задаете?
Министр здравоохранения России рассказала, что у нее белорусские корни
Молодой человек, поссорившись со своей девушкой, разбил в поезде стекло. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы
В 2020 году в Минске откроют одну школу, восемь детских садов и поликлинику
Австрия может помочь Беларуси с внедрением 5G
МВД: стартовавшее сегодня досрочное голосование проходит в спокойном режиме
Взрывы в военной части в Гродно: что происходит?
В столичной Малиновке мужчина распылил в лицо женщинам слезоточивый газ и украл мобильный телефон
Выборы начались: белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы
«4000 пассажирских автобусов по 40 - 50 человек». Через границу в праздники проехало на 40% человек больше
Глава МИД Беларуси Владимир Макей завел Instagram. В соцсети его уже поприветствовал Филипп Киркоров
В Минске частично закрывают движение на улице Жуковского
По факту исчезновения в Гродно отца и его пятилетнего сына возбудили уголовное дело
В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах
Белорусские предприятия в октябре продали валюты на 2,1 миллиарда долларов
Лукашенко взял младшего сына Николая и в Австрию
Опубликован рейтинг белорусских городов. Угадайте, кто в лидерах по качеству жизни - это не Минск!
В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека
После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь
СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру
В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие
Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе