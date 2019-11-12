В 2020 году в Минске откроют одну школу, восемь детских садов и поликлинику

В столице в 2020 году появятся восемь новых детских садов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В будущем году в столице введут в эксплуатацию несколько объектов социальной инфраструктуры

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский рассказал о том, какие социальные объекты планируется открыть в столице в будущем году, пишет belta.by

В микрорайоне Каменная Горка-3 уже достраивается здание общеобразовательной школы. Несколько новых детских садов откроют в 2020 году в Московском районе столицы: в районе улицы Алибегова и улицы Михалово, проспекта Любимова и проспекта Дзержинского. Планируется ввод в эксплуатацию детских садов в Лошице-9, в Масюковщине. Также новые дошкольные учреждения заработают в Лебяжьем и комплексе «Минск Мир».

Кроме того, как ранее сообщали представители Миноблисполкома, в марте 2020 года планируется начать строительство новой поликлиники в Боровлянах. Ее планируют ввести в эксплуатацию осенью 2021 года.