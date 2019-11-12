2019-11-12T15:03:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Австрия может помочь Беларуси с внедрением 5G

Но австрийскому оператору A1 все еще не разрешают самостоятельно внедрить 4G
Геннадий МОЖЕЙКО
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С помощью такого промышленного роутера компания velcom | A1 демонстрировала прием сигнала сети 5G.С помощью такого промышленного роутера компания velcom | A1 демонстрировала прием сигнала сети 5G.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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12 ноября в Вене министр экономики Беларуси и министр транспорта, инноваций и технологий Австрии подписали декларацию об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G.

- Это важный документ, - считает министр экономики Дмитрий Крутой. - Мы с австрийским министерством давно его обсуждали. И австрийский министр согласился поделиться с нами полностью экспертной поддержкой. Есть возможность оказания и технико-экономической помощи. В Беларуси рассматриваются варианты развития в том числе технологии 5G, и опыт Австрии в этой части был бы очень полезен. Сейчас разрабатывается концепция ее внедрения. Министерство связи планирует вынести обсуждение на уровень главы государства. Но называть конкретные сроки внедрения технологии сейчас сложно. Мы постараемся, думаю, в течение полугода уже выйти на какой-то концепт.

Интересно, что австрийцы до сих пор не могут решить свою проблему с белорусской связью предыдущего - четвертого поколения 4G (ее еще называют LTE). Дело в том, что запустить в Беларуси связь по технологии 4G сотовый оператор A1 (раньше он назывался velcom) был готов еще в 2015 году. Мол, вся инфраструктура для этого есть, покроем новой связью всю страну за пару недель. Но наши власти решили иначе: создали государственного монополиста beCloud, и все сотовые операторы должны работать через него. Velcom долго сопротивлялся и четыре года вел переговоры, но они ни к чему не привели. И в марте включил сеть 4G через государственного монополиста. Поговаривали, что тогда эта проблема могла обсуждаться на самом высоком уровне.

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