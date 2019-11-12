Четыре станции новой линии метро откроются в Минске в 2020 году. Готовность трех уже 85-95%

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Продолжается строительство четырех станций минского метро. По словам первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Римашевский, сегодня строительные и отделочные работы ведутся в основном в двухсменном режиме, а на узких и сложных участках строители работают в три смены. К слову, их средняя численность составляет около 700 человек, пишет belta.by. Наибольшая (85-95%) степень готовности сегодня у трех строящихся станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Здесь строители приступили к отделочным работам. Будущая «Юбилейная площадь» в настоящее время готова на 50%. По планам столичной мэрии, после открытия третьей линии метро в районе Привокзальной площади сформируется крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединит метрополитен, железнодорожную станцию Минск-Пассажирский, автовокзал и наземный городской транспорт.