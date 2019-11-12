2019-11-12T16:39:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Молодой человек, поссорившись со своей девушкой, разбил в поезде стекло. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы

За хулиганство в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В отношении 18-летнего фигуранта возбуждено уголовной дело.В отношении 18-летнего фигуранта возбуждено уголовной дело.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Как пишет портал «Виртуальный Брест», сообщение о неизвестном, который разбил стекло межвагонной двери, поступило в дежурную часть Барановичского ОВДТ от машинистов поезда Гродно - Барановичи. Сотрудники правоохранительных органов обратились к записям камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к инциденту причастен 18-летний молодой человек, проживающий в Барановичском районе. Его личность установлена. Фигурант полностью признал свою вину. По его словам, по дороге из Слонима домой он разговаривал по мобильному телефону со своей девушкой, между ними возник конфликт, который и вылился в разбитое стекло межвагонной двери. Эта эмоциональность может стоить молодому человеку до трех лет лишения свободы. Барановичский МОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ ("Хулиганство").

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэр Минска: Я не сторонник повышения тарифов на городской транспорт. Надо более эффективно работать
Лукашенко о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, какой вакциной привился
Лукашенко о свободе слова: Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет?
Четыре станции новой линии метро откроются в Минске в 2020 году. Готовность трех уже 85-95%
Александр Лукашенко о смертной казни: Вы американцам и китайцам тоже этот вопрос задаете?
Министр здравоохранения России рассказала, что у нее белорусские корни
В 2020 году в Минске откроют одну школу, восемь детских садов и поликлинику
Австрия может помочь Беларуси с внедрением 5G
Планы Минсельхозпрода: производство молока к 2025 году превысит 9 миллионов тонн
МВД: стартовавшее сегодня досрочное голосование проходит в спокойном режиме
Взрывы в военной части в Гродно: что происходит?
В столичной Малиновке мужчина распылил в лицо женщинам слезоточивый газ и украл мобильный телефон
Выборы начались: белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы
«4000 пассажирских автобусов по 40 - 50 человек». Через границу в праздники проехало на 40% человек больше
Глава МИД Беларуси Владимир Макей завел Instagram. В соцсети его уже поприветствовал Филипп Киркоров
В Минске частично закрывают движение на улице Жуковского
По факту исчезновения в Гродно отца и его пятилетнего сына возбудили уголовное дело
В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах
Белорусские предприятия в октябре продали валюты на 2,1 миллиарда долларов
Лукашенко взял младшего сына Николая и в Австрию
Опубликован рейтинг белорусских городов. Угадайте, кто в лидерах по качеству жизни - это не Минск!
В Минском районе на одной железнодорожной станции в выходные погибли сразу два человека
После 11 поражений хоккеисты минского «Динамо» пошли в церковь
СК: На предприятии в Бобруйске на рабочих рухнул груженый стеллаж
Под Слонимом таксист выехал на встречку и попал под фуру
В Волковысской колонии случился пожар: есть пострадавшие
Бешеный хорек укусил женщину в Дрогичинском районе