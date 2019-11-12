Молодой человек, поссорившись со своей девушкой, разбил в поезде стекло. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Как пишет портал «Виртуальный Брест», сообщение о неизвестном, который разбил стекло межвагонной двери, поступило в дежурную часть Барановичского ОВДТ от машинистов поезда Гродно - Барановичи. Сотрудники правоохранительных органов обратились к записям камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к инциденту причастен 18-летний молодой человек, проживающий в Барановичском районе. Его личность установлена. Фигурант полностью признал свою вину. По его словам, по дороге из Слонима домой он разговаривал по мобильному телефону со своей девушкой, между ними возник конфликт, который и вылился в разбитое стекло межвагонной двери. Эта эмоциональность может стоить молодому человеку до трех лет лишения свободы. Барановичский МОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ ("Хулиганство").