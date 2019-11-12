Министр здравоохранения России рассказала, что у нее белорусские корни

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В Минске прошло заседание совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России на тему «Неврология и нейрохирургия». Возглавили его министры Владимир Караник и Вероника Скворцова.

- Я в Беларуси в третий раз, - сказала перед началом заседания Вероника Скворцова. - До этого была дважды в составе официальных делегаций во главе с руководством страны и правительства.

Она сообщила, что с Беларусью ее связывают не только деловые отношения.

- Мой прадед, прабабушка, мой дедушка - все из Гомеля. Наши корни разбросаны по очень большой территории, все перемешались… Мы братские народы с общей историей, с общими демографическими закономерностями. И у нас много общего из современности.

Напомним, что Вероника Скворцова возглавляет российский Минздрав с 2012 года. Она врач в пятом поколении, по специальности - врач-невролог.