Александр Лукашенко о смертной казни: Вы американцам и китайцам тоже этот вопрос задаете?

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко прилетел в Вену 11 ноября – это его первый официальный визит в эту страну за все время существования суверенной Беларуси. С собой в Вену он также взял младшего сына Николая. Из аэропорта Лукашенко направился к памятнику советским воинам-освободителям, где возложил венок. А на следующий день, 12 ноября, встретился с с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом. Интересно, что хотя теоретически он имеет большие конституционные полномочия, на практике действует, по большей части, только в качестве церемониального представителя. После встречи оба президента вышли к журналистам. Сотрудники иностранных СМИ задали несколько острых вопросов. Один из них касался отмены смертной казни в Беларуси. И вот что сказал Лукашенко:

- Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся. ЕС от Беларуси уже требует отмены смертной казни. И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить. Каково мнение граждан Австрии страны по поводу смертной казни? Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны. Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу.

Александр Лукашенко также привел пример, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США, Китаем.

- При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом.

Напомним, Александр Лукашенко в субботу, 9 ноября, вернулся из Арабских Эмиратов – там он провел 10 дней. За это время у него состоялось три встречи