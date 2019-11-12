2019-11-12T17:13:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о свободе слова: Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет?

Президент Беларуси высказался о свободе слова в нашей стране
Григорий ГРИБОВ
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Президент Беларуси высказался о свободе слова в нашей стране. Фото: БелТА.Президент Беларуси высказался о свободе слова в нашей стране. Фото: БелТА.
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Александр Лукашенко прилетел в Вену 11 ноября - это его первый официальный визит в эту страну за все время существования суверенной Беларуси. С собой он также взял младшего сына Николая. Из аэропорта президент сразу поехал к памятнику советским воинам-освободителям, где возложил венок. А на следующий день, 12 ноября, встретился с с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом. Интересно, что хотя теоретически он имеет большие конституционные полномочия, на практике действует по большей части только в качестве церемониального представителя. После встречи оба президента вышли к журналистам. Сотрудники иностранных СМИ задали несколько острых вопросов. Один из них касался отмены смертной казни в Беларуси. Еще один журналист спросил о правах человека в Беларуси.

- Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? - задал встречный вопрос президент Беларуси. - Есть право на жизнь. Это главное право. Право на работу - человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране. А если есть желание - поехать в Австрию, Польшу или другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете. Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету. Ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ. Открывайте любой мессенджер, телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию. Что касается меня, авторитарного лидера, как вы сказали, почитайте, что за последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь - представитель демократической страны и демократической прессы".

Напомним, Александр Лукашенко совсем недавно, в субботу, 9 ноября, вернулся из Арабских Эмиратов - там он провел 10 дней. За это время у него состоялось три встречи

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