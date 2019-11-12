2019-11-12T17:34:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили

Президент Беларуси снова затронул тему войн, из-за которой руководство Беларуси и России обменялись упреками
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко австрийцам о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. Фото: БелТАЛукашенко австрийцам о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко прилетел в Вену 11 ноября - это его первый официальный визит в эту страну за все время существования суверенной Беларуси. С собой в Вену он также взял младшего сына Николая. Из аэропорта Лукашенко направился к памятнику советским воинам-освободителям, где возложил венок. А на следующий день, 12 ноября, встретился с с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом. Интересно, что, хотя теоретически он имеет большие конституционные полномочия, на практике действует по большей части только в качестве церемониального представителя. После встречи оба президента вышли к журналистам. Сотрудники иностранных СМИ задали несколько острых вопросов. Один из них касался отмены смертной казни в Беларуси. Еще один журналист спросил о правах человека в Беларуси. Продолжая тему, Александр Лукашенко коснулся темы войн, которые проходили на территории Беларуси. Напомним, недавно по этому поводу разгорелся скандал - руководство Беларуси и России обменялись взаимными упреками. И вот что теперь сказал президент иностранным журналистам:

- Наша страна в годы последней войны была стерта с лица земли. И если бы мы не мобилизовались, не выстроили вот эту авторитарную, как вы сказали, власть, мы бы сегодня не имели суверенной и независимой Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание и на непростую ситуацию вокруг Беларуси:

- Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. И для того чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу.

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