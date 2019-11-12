Мэр Минска: Я не сторонник повышения тарифов на городской транспорт. Надо более эффективно работать

В будущем в Минске будут чаще закупать троллейбусы с автономным ходом. Электробусы остаются дорогостоящими. Фото: Сергей ГАПОН

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Как передает belta.by, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, говоря об перспективах столичного транспорта, заявил, кроме прочего, о необходимости сокращения затрат, повышения эффективности управления его недвижимым имуществом. В частности, Анатолий Сивак предложил столичным транспортникам передавать киоски по продаже билетов либо иную невостребованную недвижимость парков в аренду.

Кроме этого, по словам столичного градоначальника, в ближайшие годы минский общественный транспорт обновится и «помолодеет». До конца 2019 года город закупит 70, а в 2020 году еще 150 новых троллейбусов.

Планируется также покупка электробусов, однако они остаются слишком дорогими для городского бюджета.