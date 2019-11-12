«Не принесла водку и закуску»: В Слониме мужчина запер знакомую в собачьем вольере

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Изрядные алкогольные возлияния и посиделки в пьяной компании закончились для 36-летней жительницы Слонима пленом в вольере для животных. Криминальную историю рассказали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Все началось с того, что горожанка вместе с другими знакомыми отдыхала в частном доме. Гостей оказалось больше, чем алкоголя и съестных припасов, и женщину попросили сходить в магазин «за добавкой», выдав ей определенную сумму на расходы. Но наступил вечер, ночь, а с покупками гостья все не возвращалась.

– Домой к знакомому потерпевшая пришла только на следующий день. Правда, без денег, спиртного и закуски. Это сильно разозлило все еще «заседавших» гостей, и один из них, 38-летний мужчина, так взбесился, что силой затолкал виновницу в вольер на участке и запер там, пообещав, что выпустит только на следующий день, – пояснили в пресс-службе.

Однако пьяный «тюремщик» забыл забрать у пленницы мобильник, и она поспешила позвонить в милицию. Прибывшие правоохранители освободили женщину и арестовали злоумышленника. Сейчас безработному слонимчанину грозит уголовное обвинение в незаконном лишении свободы.