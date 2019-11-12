Экономика белорусских городов: Солигорск обгоняет Минск по зарплатам

А еще стало известно, где самые низкие заработки, и это не Орша

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«Комсомолка» ранее сообщала о рейтинге крупных белорусских городов, в котором, всем на удивление, Гродно опередил Минск по качеству жизни. В исследовании «Центра новых идей» сравнили двадцать три белорусских города по пяти важнейшим показателям (Прим: жизнь, демография, экономика, власть, туризм) и определили лидеров и отстающих.

– Рейтинг вдохновлялся и составлялся на глобальных примерах, опыте стран-соседок и «Рейтинге городов Беларуси» 10-летней давности. По сути все они исследуют одни и те же вещи, единственное, что западные аналоги в состоянии охватить больше сфер и пользоваться более весомым массивом информации, – пояснили в Центре.

По каждому показателю городам давались баллы, это и определяло в итоге места в «рейтинге». Но в подпунктах одного показателя населенные пункты могли и терять свои позиции.

Что же нас по меньшей мере удивило?

Конечно, состояние экономики белорусских городов! Здесь лидер – Минск. И это понятно: столица, большое число инвесторов, прибыльное производство, полные бюджетные «кубышки», высокие зарплаты. И да, и нет! Состояние экономики в белорусской столице, по мнению исследователей, действительно, хорошее – первое место в рейтинге. Но, оставаясь в лидерах почти по всем подпунктам показателя: местные бюджеты, безработица, инвестиции в основной капитал, Минск отстал по зарплате.

Согласно «Рейтингу белорусских городов» первое место по заработкам занимает Солигорск, а уж только потом Минск и Жодино. А вот в аутсайдерах оказалась Лида, над ней по возрастающей разместились Орша и Слуцк.