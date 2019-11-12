Площадка для переговоров – уже не Минск. Назарбаев готовит встречу глав России и Украины?

Путин и Зеленский пока общались только в телефонном формате. Фото: РИА Новости.

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В Казахстане может быть подготовлена площадка для встречи тет-а-тет лидеров России и Украины. Такая информация появилась в ряде СМИ. Посылом для этого стало заявление первого президента Нурсултана Назарбаева, озвученное на заседании дискуссионной площадки «АстанаКлуб».

– Я встречался с Владимиром Зеленским, выслушал его. А буквально вчера поговорил и с Владимиром Путиным о том, как же прийти к решению этой проблемы (Прим.: ситуация в Украине), – пояснил Назарбаев.

И затем добавил, что по его мнению, обособленный диалог лидеров Украины и России ускорит процесс, а местом для переговоров может послужить Казахстан.

К слову, разговор с Назарбаевым у Путина состоялся 11 ноября. Это подтверждала пресс-служба Кремля, особо подчеркнув, что кроме прочего речь заходила о международной повестке дня и урегулировании на Украине.

Напомним, что до нынешнего времени контакты Путина и Зеленского были исключительно телефонного формата. Что, тем не менее, не помешало им условиться об обмене удерживаемыми лицами, состоявшемся в сентябре в формате «35 на 35».

Но не означает ли это, что Минск в ближайшее время утратит «статус» российско-украинского миротворца, а перезагрузка "Минского процесса" произойдет вне белорусской столицы?