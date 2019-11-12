«Шчыра дзякую за гасцiнны прыём»: в Австрийском парламенте Лукашенко по-белорусски поблагодарил за прием

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«Комсомолка» ранее сообщала об официальном визите белорусского лидера в ЕС – первом посещении Австрии за все время существования суверенной Беларуси. В Вену Александр Лукашенко прибыл вместе с младшим сыном Николаем. И сразу по прибытию 11 ноября возложил венок у памятника советским воинам-освободителям.

Во вторник, 12 ноября, белорусский лидер встретился с австрийским президентом, а также пообщался с представителями зарубежных СМИ. Среди прочего ответив и на «острые» вопросы о смертной казни и правах человека в Беларуси.

Кроме того, в этот день, как и было запланировано, Лукашенко пообщался с председателем Нацсовета Австрийской Республики – Вольфгангом Соботкой, сообщила belta.by.

Александр Лукашенко и Вольфганг Соботка. Фото: belta.by.

В парламенте в Книге почетных гостей белорусский лидер оставил памятную запись, выбрав для этого один из самых благозвучных (Прим.: после итальянского) языков в мире. На белорусской «мове» Лукашенко поблагодарил за прием в парламенте: «Шчыра дзякую за гацiнны прыём!».

И, делая предпосылки для дальнейшего взаимосотрудничества, пояснил: «Рад магчымасцi абмеркаваць шляхi далейшага развiцця канструктыўных адносiн памiж нашымi еўрапейскiмi дзяржавамі, пашырэння супрацоўнiцтва ў разнастайных галiнах на карысць беларускага i аўстрыйскага народаў».