2019-11-12T20:56:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске задержали вербовщика-сутенера, когда он хотел вывезти в Литву двух белорусок

Девушек он находил в соцсетях и, ничего не скрывая, предлагал «работу»
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина переправлял белорусок для проституции в Литву, а затем дальше в ЕС. Фото: pixabay.com.Мужчина переправлял белорусок для проституции в Литву, а затем дальше в ЕС. Фото: pixabay.com.
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С января 2019 года белорусские правоохранители раскрыли 88 преступлений в сфере трафикинга (Прим.: торговля или контрабанда людьми). Об этом сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале.

– Остановлена дюжина каналов поставки «живого товара» за рубеж, уголовные дела возбуждены против 43 подозреваемых. Кроме того, установлены жертвы трафикеров – более ста человек. Как правило белорусских граждан вербуют и направляют в ЕС или страны Ближнего Востока для занятия проституцией, – приводит пресс-служба комментарий замначальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрия Цаюна.

Аналогичный преступный канал был на днях пресечен в Минске. В Беларусь украинец, проживающий последнее время на территории Литвы, приехал за «свежим товаром». Предварительно жертв он находил в интернете – на форумах и в соцсетях. Девушкам, не стесняясь, вербовщик предлагал сомнительную работу, описывая перечень услуг и оплату за проституцию.

– Когда удавалось договорится, мужчина лично приезжал за девушками, чтобы впоследствии переправить их в Литву или другие государства Евросоюза, – уточнили в пресс-службе.

В этот раз на уговоры вербовщика-сутенера (Прим.: мужчина также получал процент с заработков девушек, о чем предупреждал) поддались две белоруски: 29-летняя и 32-летняя женщины. Задержание происходило на одной из столичных АЗС.

Задержанный помещен в ИВС, против него возбуждено уголовное дело.

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