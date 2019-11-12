На деньги, украденные в иностранных банках, гродненец жил как миллионер: приобрел машину, недвижимость, открыл кафе и покупал биткоины

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В Следственный комитет Беларуси обратились из ФБР США. Обмениваясь информацией, ведомства смогли выйти на след подозреваемого – мужчины из Гродно, обворовавшего десятки иностранных банков, проинформировала пресс-служба СК.

– Хищения средств со счетов зарубежных банковских учреждений происходили начиная с 2012 по 2016 годы. Установлено, что причастен к преступлениям – 28-летний гродненец, – рассказали в СК подробности расследования уголовного дела.

На квартире мужчины были изъяты не только компьютеры, жесткие диски и другие накопители информации, к слову, защищенные крайне сложными паролями, но и крупные суммы наличности и документация.

– Получив доступ к счету в иностранном банке фигурант переводил деньги на подконтрольные счета, зарегистрированные на подставных лиц. Затем он просто обналичивал «свой» счет и тратил деньги по своему усмотрению. Не брезговал мужчина и «мелким мошенничеством», запросто оплачивая чужим «пластиком» приобретенные товары и услуги, – добавили в пресс-службе.

Дома у преступника была обнаружена крупная сумма наличности. Фото: СК.

За украденные деньги гродненец покупал биткоины – на подконтрольных ему виртуальных кошельках найдено 94 биткоина (Прим: ВТС). Кроме того, за чужие деньги он купил себе машину, вложился в недвижимость и даже открыл свой бизнес – кафе в областном центре. В общем, жил на широкую ногу, как миллионер. Всего установлено свыше 60 эпизодов.

Подозреваемый сейчас находится под арестом, свою вину признал полностью. Сотрудничая со следствием, открыл доступ к криптокошелькам для вывода биткоинов. Арест наложен на сумму свыше 630 тысяч евро в эквиваленте. Также арестовано и другое его имущество, деньги и недвижимость - более 100 тысяч евро.

Мошенник содействует расследованию, признал вину и сообщил пароли от счетов. Фото: СК.

Расследование не закончено.