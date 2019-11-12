Видео. Витебчанин пришел в магазин, сложил в пакет 22 палки колбасы и убежал
Молодой преступник, «промышляющий» воровством продуктов в магазинах, в очередной раз попался в областном центре. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В милицию позвонила кассир одного из витебских магазинов. Женщина сообщила, что неизвестный пришел днем в магазин, в торговом центре сложил в пакет 22 батона сырокопченой колбасы и… был таков.
– С полным пакетом колбас злоумышленник двинулся к выходу, а когда сработала сигнализация – выбежал на улицу. Правда, по дороге избавился от «добычи», выбросив пакет на улице, – пояснили в пресс-службе.
Личность вора, попавшего на камеры видеонаблюдения, оперативники установили довольно быстро. Им оказался 19-летний витебчанин. Ранее молодой человек неоднократно попадался на аналогичных преступлениях Задержали фигуранта на квартире у знакомой, против него возбуждено уголовное дело.
22 батона сырокопченой колбасы похитил из магазина житель Витебска.Инцидент произошел около восьми часов вчера. Молодой человек зашел в торговый зал и направился к стеллажам с колбасными изделиями. Там он достал пакет и стал складывать в него приглянувшийся вид колбасы. Причем неоднократно возвращался, видимо, посчитав, что взял недостаточно. Набив сумку мужчина направился прямиком к выходу. Когда на кассе сработала сигнализация, он бросился убегать, а по дороге избавился и от пакета с ворованными продуктами
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