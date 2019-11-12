Видео. Витебчанин пришел в магазин, сложил в пакет 22 палки колбасы и убежал

Воришка несколько раз возвращался к прилавку, чтобы еще взять колбасы. Фото: стоп-кадр.

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Молодой преступник, «промышляющий» воровством продуктов в магазинах, в очередной раз попался в областном центре. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В милицию позвонила кассир одного из витебских магазинов. Женщина сообщила, что неизвестный пришел днем в магазин, в торговом центре сложил в пакет 22 батона сырокопченой колбасы и… был таков.

– С полным пакетом колбас злоумышленник двинулся к выходу, а когда сработала сигнализация – выбежал на улицу. Правда, по дороге избавился от «добычи», выбросив пакет на улице, – пояснили в пресс-службе.

Личность вора, попавшего на камеры видеонаблюдения, оперативники установили довольно быстро. Им оказался 19-летний витебчанин. Ранее молодой человек неоднократно попадался на аналогичных преступлениях Задержали фигуранта на квартире у знакомой, против него возбуждено уголовное дело.