2019-11-13T09:55:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

Глава ПВТ: "Австрийскому бизнесу выгодно инвестировать в белорусское IT"

Всеволод Янчевский говорит, что коллегам из Австрии не приходится представлять белорусские IT-компании: о них за рубежом и так знают
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На бизнес-форуме в Вене директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский обсудил с журналистами различные вопросы об IT - белорусском и зарубежном. Кроме прочего обсуждали и сотрудничество в IT-сфере.

- Австрийскому бизнесу сейчас выгодно инвестировать в белорусские компании, потому что они действительно очень прибыльные и растут быстрее, чем где-либо в регионе, - цитирует belta.by директора администрации ПВТ Всеволода Янчевского.

По мнению Янчевского, выгодны новые контракты и Беларуси в целом, и ПВТ в частности.

- Это приток валюты в страну, новые технологии, расширение рынков и непосредственно прямые инвестиции, - аргументирует директор администрации ПВТ.

Всеволод Янчевский рассказал, что, когда австрийским коллегам и партнерам начинали рассказывать о белорусском IT, оказалось, что многие из них уже знают о компаниях Парка высоких технологий.

- Нам это, конечно, очень приятно, - сказал Янчевский.

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