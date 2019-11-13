2019-11-13T09:53:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов в Польше

Погибшие мужчины были родственниками
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Лодзинском воеводстве в большом ангаре для фруктов нашли тела двух украинцев - одному из них 28, второму 46 лет. Мужчины легально работали в Польше и жили в населенном пункте Садковице.

- Тела нашел владелец хранилища и сообщил в полицию, - сообщают польские СМИ.

Информации о том, как мужчины попали в морозильную камеру, пока что нет, районная прокуратура города Рава Мазовецкая проводит расследование. Но известно, что нахождение в таком ангаре всегда смертельно из-за того, что среда бескислородна.

Правоохранители уже допросили свидетелей и сообщили об инциденте в украинское посольство. По информации польских СМИ, сегодня, 13 ноября, должно состояться вскрытие тел, а завтра, в четверг, тела должны отправить в Украину.

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