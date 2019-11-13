Больше всех в Витебской области. Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно в первый день

В первый день досрочного голосование пришли многие студенты Фото: Павел МАРТИНЧИК

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17 ноября пройдут выборы депутатов в Палату представителей. А вчера, 12 ноября, началось досрочное голосование. В первый день досрочно проголосовать пришли 4,69% белорусов. Статистику приводит Центризбирком.

Пройдемся по областям: активнее всего в первый день голосовали в Витебской области - явка составила 5,52%, в Минской - 4,87%, чуть меньше - в Гомельской (4,82%), в Могилевской - 4,63%, в Брестской области - 3,89% и в Гродненской - 3,68%.

В Минске проголосовать досрочно пришло 5,14%. Как голосуют в столице, вчера посмотрела "Комсомолка". Кто-то выбирает депутата по фамилии, кто-то по состоятельности или возрасту.

Кстати, каждый год голосовать досрочно в добровольно-принудительном порядке просят в вузах, ссузах и в некоторых организациях.

- Сказали, что желательно побыстрее проголосовать, - рассказывала нам студентка 3-го курса МГЛУ.