2019-11-13T11:15:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Больше всех в Витебской области. Стало известно, сколько белорусов проголосовали досрочно в первый день

Досрочное голосование проходит с 12 по 16 ноября
Настасья КОРСАК
Поделиться:
В первый день досрочного голосование пришли многие студентыВ первый день досрочного голосование пришли многие студентыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

17 ноября пройдут выборы депутатов в Палату представителей. А вчера, 12 ноября, началось досрочное голосование. В первый день досрочно проголосовать пришли 4,69% белорусов. Статистику приводит Центризбирком.

Пройдемся по областям: активнее всего в первый день голосовали в Витебской области - явка составила 5,52%, в Минской - 4,87%, чуть меньше - в Гомельской (4,82%), в Могилевской - 4,63%, в Брестской области - 3,89% и в Гродненской - 3,68%.

В Минске проголосовать досрочно пришло 5,14%. Как голосуют в столице, вчера посмотрела "Комсомолка". Кто-то выбирает депутата по фамилии, кто-то по состоятельности или возрасту.

Кстати, каждый год голосовать досрочно в добровольно-принудительном порядке просят в вузах, ссузах и в некоторых организациях.

- Сказали, что желательно побыстрее проголосовать, - рассказывала нам студентка 3-го курса МГЛУ.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода 13 ноября в Беларуси: до 15 тепла днем и 1 градус ночью
Тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов в Польше
Глава ПВТ: "Австрийскому бизнесу выгодно инвестировать в белорусское IT"
Видео. Витеблянин пришел в магазин, сложил в пакет 22 палки колбасы и убежал
На деньги, украденные в иностранных банках, гродненец жил как миллионер: приобрел машину, недвижимость, открыл кафе и покупал биткоины
В Минске задержали вербовщика-сутенера, когда он хотел вывезти в Литву двух белорусок
«Шчыра дзякую за гасцiнны прыём»: в Австрийском парламенте Лукашенко по-белорусски поблагодарил за прием
Площадка для переговоров - уже не Минск. Назарбаев готовит встречу глав России и Украины?
Экономика белорусских городов: Солигорск обгоняет Минск по зарплатам
«Не принесла водку и закуску»: В Слониме мужчина запер знакомую в собачьем вольере
Мэр Минска: Я не сторонник повышения тарифов на городской транспорт. Надо более эффективно работать
Лукашенко о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, какой вакциной привился
Лукашенко о свободе слова: Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет?
Четыре станции новой линии метро откроются в Минске в 2020 году. Готовность трех уже 85-95%
Александр Лукашенко о смертной казни: Вы американцам и китайцам тоже этот вопрос задаете?
Министр здравоохранения России рассказала, что у нее белорусские корни
Молодой человек, поссорившись со своей девушкой, разбил в поезде стекло. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы
В 2020 году в Минске откроют одну школу, восемь детских садов и поликлинику