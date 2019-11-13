2019-11-13T11:18:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода 13 ноября в Беларуси: до 15 тепла днем и 1 градус ночью

Хоть температура днем и достаточно высокая, но ветер - до 20 метров в секунду!
Настасья КОРСАК
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Ноябрь в этом году пусть и не очень солнечный, но с температурой выше климатической нормыНоябрь в этом году пусть и не очень солнечный, но с температурой выше климатической нормыФото: Павел МАРТИНЧИК
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На календаре уже середина осени, а температура бьет рекорды. На этой неделе, например, температура на 4 - 8 градусов выше климатической нормы. Хотя слишком теплая осень и не особо ощущается из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, сегодня, 13 ноября, на улице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. А вот ночью по северо-западу прошли небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 5 - 10 м/с, а местами порывы ветра усилятся до 15 - 20 м/с. Синоптики обещают 9 - 15 градусов тепла.

Кстати, пока люди радуются достаточно теплой осени, животным приходится непросто. Особенно летучим мышам: осенью у них должна начаться спячка, но из-за теплого октября им было сложно уснуть, а насекомых, которыми они питаются, уже нет. Летучие мыши из-за теплой осени могут даже погибнуть.

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