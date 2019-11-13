Погода 13 ноября в Беларуси: до 15 тепла днем и 1 градус ночью

Ноябрь в этом году пусть и не очень солнечный, но с температурой выше климатической нормы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хоть температура днем и достаточно высокая, но ветер - до 20 метров в секунду!

Изменить размер текста: A A

На календаре уже середина осени, а температура бьет рекорды. На этой неделе, например, температура на 4 - 8 градусов выше климатической нормы. Хотя слишком теплая осень и не особо ощущается из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, сегодня, 13 ноября, на улице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. А вот ночью по северо-западу прошли небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 5 - 10 м/с, а местами порывы ветра усилятся до 15 - 20 м/с. Синоптики обещают 9 - 15 градусов тепла.

Кстати, пока люди радуются достаточно теплой осени, животным приходится непросто. Особенно летучим мышам: осенью у них должна начаться спячка, но из-за теплого октября им было сложно уснуть, а насекомых, которыми они питаются, уже нет. Летучие мыши из-за теплой осени могут даже погибнуть.