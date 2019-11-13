2019-11-13T13:39:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Выстроил в ряд и направлял пистолет в лицо". Гомельчанина приговорили к 6 годам колонии

А еще хулигана будут лечить от хронического алкоголизма
Настасья КОРСАК
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У мужчины уже была судимостьУ мужчины уже была судимостьФото: Павел МАРТИНЧИК
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Ситуация произошла в августе 2019 года в Гомеле. Около одного из домов по проспекту Октября нетрезвый мужчина угрожал троим пневматическим пистолетом.

- Он подошел к ним с пистолетом, выстроил в ряд лицом к себе, демонстративно снял с предохранителя, взвел кожух-затвор в положение для стрельбы, - сообщает подробности от Гомельского областного суда belta.by.

Кстати, среди троих, которым угрожал мужчина, были два 16-летних подростка. Мужчина в упор направлял ствол пистолета в тела и лица, а палец держал на спусковом крючке.

Мужчину признали виновным в особо злостном хулиганстве. Из-за того что у него уже была судимость, назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. А еще мужчину будут лечить от хронического алкоголизма.

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