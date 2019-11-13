"Украл 22 батона колбасы". 19-летнего витеблянина судят за кулинарный грабеж

Когда парень убегал из магазина, пакет с колбасой выбросил по дороге

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Произошла ситуация в одном из витебских магазинов. Молодой человек пришел за покупками вечером, но в какой-то момент решил, что покупать что-то не обязательно.

- Сложил в пакет 22 батона колбасы, а затем спокойно отправился к выходу, - передает детали со слов официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко belta.by.

Уйти тихо 19-летнему парню не удалось, да он, судя по всему, и не пытался. Молодой человек с пакетом колбасы выходил через кассу, а когда сработала сигнализация, парень убежал. Кстати, колбасу он бросил по дороге - то ли раскаялся, то ли так бежать проще.

Молодого человека задержали дома у его знакомой, на него завели уголовное дело. Оказалось, что у парня уже была судимость.