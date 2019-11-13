"Завел машину и услышал мяуканье". В Речице спасатели достали кошку из-под капота

Кошка дома и хорошо себя чувствует Фото: Павел МАРТИНЧИК

МЧС снова радует пушистыми новостями. На этот раз спасли домашнего котика, который решил прогуляться по улице и застрял в машине

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Вечером 12 ноября спасателям позвонили с таким сообщением: "Из-под моторного отсека автомобиля по улице Набережной доносится мяуканье". Автовладелец сначала сам попытался спасти животное, но не вышло, пришлось звать на помощь спасателей.

- Как только хозяин машины завел автомобиль, из-под капота он услышал мяуканье. Тогда он сразу же заглушил машину, - детализируют в Гомельском областном МЧС. - В моторном отсеке автомобиля между натяжными роликами и ремнем генератора зажата лапа кошки.

Кошка, кстати, домашняя. Это питомец соседки хозяина машины. После автомобильных приключений кошка чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Белорусские спасатели помогает не только людям. Кого они только ни спасали - бывают и котята, и утята, и даже аистята.