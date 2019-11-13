2019-11-13T14:54:21+03:00
Общество
КП Беларусь

"Заложен нос и тяжело дышать". Китаец 20 лет жил с зубом в носу

В детстве мужчина выбил два зуба. Вот один и прижился в новом месте
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В ноябре мужчина из китайского города Харбин обратился к врачу с вполне привычными жалобами: заложен нос, тяжело дышать. Только вот длилось это состояние уже долго. Он даже не мог уснуть ночью из-за боли в носу. Врачи обследовали пациента, и результаты их очень удивили. Оказалось, что больше 20 лет в носу у китайца рос... зуб! Как так вышло и почему мужчина не знал этого раньше?

- После расспросов мужчина вспомнил, что, когда ему было 10 лет, он упал с третьего этажа торгового центра и выбил два зуба, - сообщает Daily Mail. - Один из выбитых зубов попал в нос и там прижился.

Мужчине сделали операцию - длилась она полчаса. Практически сразу ему стало легче, прошла заложенность носа с 20-летней историей.

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