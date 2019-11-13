По нефти, газу и энергетике: с какими дорожными картами возникли сложности?
Вопрос с дорожными картами обсуждал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Есть неурегулированные позиции, в том числе по нефти, газу, энергетике.
- Но там нет нерешаемых вопросов, - сказал Сергей Румас.
Одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу.
- Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически, - цитирует Румаса belta.by.
По словам премьер-министра, разговор идет о том, чтобы взять лучшее от кодексов Беларуси и России, а не перейти на кодекс какой-то из стран.
Налоговая нагрузка в России ниже, поэтому для Беларуси, по словам Румаса, переход на пониженные ставки налогов был бы благом.
- Дискуссия с РФ идет о том, как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику, - сказал Сергей Румас.
Напомним, Беларусь и Россия разрабатывает 31 дорожную карту Правительства стран планируют предоставить их президентам к 1 декабря.