"На Рождество будет работать всю ночь". Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 14 декабря

А к Новому году в столице поставят 17 елок

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Уже через месяц Минск засветится новогодними огнями. Сначала цифры: в этом году для праздничной подсветки Минска используют почти 5 тысяч гирлянд, больше 30 светящихся фигур, как мяч у Дома футбола, клюшки с шайбой напротив «Минск-Арены», лоси на ул. Притыцкого.

- Мощность всей иллюминации составит 956 кВт, что не превышает4 % в общей структуре потребления городского освещения. На католическое и православное Рождество, в Новый год и на Старый новый год она будет работать на протяжении всей ночи, - цитирует директора УП «Мингорсвет» Славомира Гриневича информационное агентство "Минск-новости". - Общая длина задействованных для этого воздушных и кабельных линий составит около 108 км.

В праздничных огнях Минск будет до следующего года. Уберут подсветку, как обычно, после старого Нового года - 15 января.