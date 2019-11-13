На выборах в Минске будут собирать мозаику и продавать живую рыбу

Рядом с участками будут торговать, а еще готовить уху и шашлыки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы. О том, как будут работать участки для голосования в Минске, рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

- Выездная торговля будет организована на всех избирательных участках столицы, - цитирует Нину Емельянову belta.by. - Буфеты будут работать с 8.00 до 20.00. Мы проанализировали цены и уверены, что стоимость продукции будет гораздо ниже, чем сейчас в торговой сети Минска. На самых массовых участках подкрепиться можно будет не только в буфетах, но и на улице, около избирательных участков. Обещают установить лотки с овощами и продавать живую рыбу. - Запланировано приготовление шашлыков и ухи, - дополняет Нина Емельянова.

Обещают продавать и отечественные непродовольственные товары. Например, Беллегпром предложит товары без торговой надбавки и со скидками. Ремесленники проведут мастер-классы по созданию детских игрушек и свечей. "Минскхлебпром" будет лепить с детьми из цветного теста, раскрашивать поделки, играть в шашки, собирать пазлы. "Белита-Витэкс" обещает раздавать тестеры косметики. На каждом избирательном участке минчанам предложат бесплатный чай.